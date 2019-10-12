ДТП у Вінницькій області. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n128006-p-yanyy-policeyskyy-vlashtuvav-smertelnu-dtp-na-vinnychchyni-foto.html

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Дорожньо-транспортна пригода за участю співробітника поліції сталася у Вінницькій області.

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Правоохоронець у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля марки Skoda Octavia (Шкода Октавіа), здійснив виїзд на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем Audi 80 (Ауді). Внаслідок ДТП постраждали троє осіб. Всіх їх доправили до лікарні, один із постраждалих помер. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Винуватцем смертельної ДТП виявився співробітник сектору логістики та матеріально-технічного забезпечення Святошинського управління поліції Головного управління Нацполіції у місті Києві. Йому повідомили про підозру.

Прокуратура області відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, 11 жовтня у Чернігівській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса марки І-VAN та мікроавтобуса Volkswagen Т4. Внаслідок зіткнення травмувалися 10 осіб.