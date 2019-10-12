ДТП в Винницкой области. Фото: ГБР

https://racurs.ua/n128006-pyanyy-policeyskiy-ustroil-smertelnoe-dtp-v-vinnickoy-oblasti-foto.html

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Дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника полиции произошло в Винницкой области.

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Правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля марки Skoda Octavia (Шкода Октавиа), совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Audi 80 (Ауди). В результате ДТП пострадали три человека. Всех их доставили в больницу, один из пострадавших скончался. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Виновником смертельного ДТП оказался сотрудник сектора логистики и материально-технического обеспечения Святошинского управления полиции Главного управления Нацполиции в городе Киеве. Ему сообщили о подозрении.

Прокуратура области открыла уголовное производство ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 11 октября в Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса марки I-VAN и микроавтобуса Volkswagen Т4. В результате столкновения травмировались 10 человек.