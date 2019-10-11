ДТП автобусов на Черниговщине: пострадали 10 человек

https://racurs.ua/n127954-dtp-avtobusov-na-chernigovschine-postradali-10-chelovek.html

Ракурс

ДТП в Черниговской области, произошедшее накануне, привело к травмированию десяти человек.

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Столкновение маршрутного автобуса марки І-VAN и микроавтобуса Volkswagen Т4 произошло в селе Ольшана Ичнянского района. Об этом сегодня информирует пресс-центр Черниговской облгосадминистрации.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом, который направлялся из города Ичня в город Прилуки. В салоне этого транспортного средства находились 23 пассажира.

В результате ДТП 10 человек получили травмы, пять из них госпитализировали в Ичнянскую райбольницу, а остальные потерпевшие направлены на амбулаторное лечение.

Обстоятельства произошедшей аварии сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, в конце сентября в Черкасской области при столкновении маршрутки и грузовика пострадали более 10 человек. Водитель грузовика не предоставил автобусу преимущество в движении, что привело к ДТП.