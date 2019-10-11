Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ДТП автобусов на Черниговщине: пострадали 10 человек

ДТП автобусов на Черниговщине: пострадали 10 человек

11 окт 2019, 13:20
999

ДТП в Черниговской области, произошедшее накануне, привело к травмированию десяти человек.

Loading...

Столкновение маршрутного автобуса марки І-VAN и микроавтобуса Volkswagen Т4 произошло в селе Ольшана Ичнянского района. Об этом сегодня информирует пресс-центр Черниговской облгосадминистрации.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом, который направлялся из города Ичня в город Прилуки. В салоне этого транспортного средства находились 23 пассажира.

В результате ДТП 10 человек получили травмы, пять из них госпитализировали в Ичнянскую райбольницу, а остальные потерпевшие направлены на амбулаторное лечение.

Обстоятельства произошедшей аварии сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, в конце сентября в Черкасской области при столкновении маршрутки и грузовика пострадали более 10 человек. Водитель грузовика не предоставил автобусу преимущество в движении, что привело к ДТП.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Разведение войск: Путин сделал провокационное заявление о Зеленском

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил на Донбассе. Этот вопрос поднимался сегодня на расширенном заседании глав СНГ в Ашхабаде

Новости Украины
14:39

Земельная реформа: в Раде предлагают запретить иностранцам покупать землю до 2023 года

В Верховной Раде предлагают запретить гражданам других стран покупать землю до 2023 года, уже зарегистрирован соответствующий проект закона. Накануне о возможности введения такого запрета заявил президент Украины Владимир Зеленский

Новости Украины
11:48
Новости партнеров
Загрузка...