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ДТП автобусів на Чернігівщині: постраждали 10 осіб

ДТП автобусів на Чернігівщині: постраждали 10 осіб

11 жов 2019, 13:20
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ДТП у Чернігівській області, що сталася напередодні, призвела до травмування десяти осіб.

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Зіткнення маршрутного автобуса марки І-VAN та мікроавтобуса Volkswagen Т4 сталося в селі Ольшана Ічнянського району. Про це сьогодні повідомляє прес-центр Чернігівської облдержадміністрації.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і скоїв лобове зіткнення з маршрутним автобусом, який прямував із міста Ічня в місто Прилуки. У салоні цього транспортного засобу перебували 23 пасажири.

Унаслідок ДТП 10 осіб отримали травми, п’ятьох із них госпіталізували до Ічнянської районної лікарні, а решту потерпілих направлено на амбулаторне лікування.

Обставини аварії наразі встановлюють співробітники поліції.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Черкаській області внаслідок зіткненні маршрутки і вантажівки постраждали понад 10 осіб. Водій вантажівки не надав автобусу переваги у русі, що призвело до ДТП.

Джерело: Ракурс


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