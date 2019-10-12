Синоптики существенных осадков не обещают. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 13 октября ожидается без существенных осадков, прогнозируют солнце и переменную облачность.

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Ночью столбики термометров покажут от 5° в большинстве областей до 11° в южных регионах. Днем воздух прогреется до 14−21° тепла. Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 13 октября ожидается теплая, без существенных осадков. Температура воздуха ночью 6−8° тепла, а днем 15−17° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки синоптики прогнозируют переменную облачность. Столбики термометров ночью покажут 6−8° тепла, днем 19−21° выше нуля по Цельсию.

В Одессе завтра солнечно, возможна небольшая облачность. Ночью температура воздуха 6−8° тепла, днем воздух прогреется до 18−20° тепла.

В Днепре в завтрашний выходной синоптики спрогнозировали переменную облачность. Ночью температура воздуха 5−7° тепла, а днем 15−17° выше нуля.

В Харькове в воскресенье будет ожидается облачность с прояснениями. Ночью температура воздуха 4−6° тепла, днем 15−17° выше нуля.

В Карпатах 13 октября существенных осадков не обещают. Температура воздуха ночью 5−8° тепла, днем 18−21° выше нуля.

Геомагнитную обстановку в Украине 13 октября прогнозировали спокойную. В течение дня ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 12 октября синоптики обещали теплую и сухую погоду в Украине. На западе и юге страны дневная температура ожидалась до 21° тепла, на севере и востоке — до 17° выше нуля. По всей территории всей страны прогнозировали юго-западный ветер со скоростью 5−10 м/с.