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Синоптики істотних опадів не обіцяють. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 13 жовтня: осінь продовжить радувати теплом (КАРТА)

12 жов 2019, 17:55
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Погода в Україні 13 жовтня очікується без істотних опадів, прогнозують сонце та мінливу хмарність.

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Вночі стовпчики термометрів покажуть від 5° у більшості областей до 11° в південних регіонах. Вдень повітря прогріється до 14−21° тепла. Вітер переважно південно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 13 жовтня очікується тепла, без істотних опадів. Температура повітря вночі 6−8° тепла, а вдень 15−17° тепла.

У Львові найближчої доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8° тепла, вдень 19−21° вище нуля за Цельсієм.

В Одесі завтра сонячно, можлива невелика хмарність. Вночі температура повітря 6−8° тепла, вдень повітря прогріється до 18−20° тепла.

У Дніпрі у завтрашній вихідний синоптики спрогнозували мінливу хмарність. Вночі температура повітря 5−7° тепла, а вдень 15−17° вище нуля.

У Харкові у неділю буде очікується хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря 4−6° тепла, вдень 15−17° вище нуля.

У Карпатах 13 жовтня істотних опадів не обіцяють. Температура повітря вночі 5−8° тепла, вдень 18−21° вище нуля.

Погода в Україні на 13 жовтня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 13 жовтня прогнозували спокійну. Впродовж дня очікуються невеликі збурення.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, 12 жовтня синоптики обіцяли теплу та суху погоду в Україні. На заході та півдні країни денна температура очікувалася до 21° тепла, на півночі та сході — до 17° вище нуля. По всій території всієї країни прогнозували південно-західний вітер зі швидкістю 5−10 м/с.

Джерело: Ракурс


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