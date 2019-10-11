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Прогноз погоди на 12 жовтня: по всій Україні буде тепло і сухо. Фото: Ракурс

Прогноз погоди на 12 жовтня: по всій Україні буде тепло і сухо (КАРТА)

11 жов 2019, 18:11
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Погода в Україні 12 жовтня буде теплою і сухою. За даними Гідрометцентру, опадів не очікується.

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На заході та півдні країни денна температура підвищиться до +21 градусу, на півночі та сході — до +17 градусів. Нічна температура на всій території України становитиме 5−7 градусів тепла, крім Одеської області, де стовпчик термометра не опуститися нижче +9 градусів.

На території всієї країни спостерігатиметься південно-західний вітер зі швидкістю 5−10 м/с.

Прогноз погоди на 12 жовтня: по всій Україні буде тепло і сухо. Скріншот сайту Гідрометцентру

Геомагнітний стан в Україні 12 жовтня буде спокійним: лише рано вранці та ввечері можливі невеликі збурення.

Прогноз магнітних бурь на 12 жовтня. Скріншот сайту gismeteo.ua

Синоптик Наталя Діденко написала в Facebook, що найближчого тижня в Україні переважатиме тепла погода. Тому, наприклад, у Києві вмикати централізоване опалення немає необхідності: середньодобова температура повітря весь тиждень буде перевищувати +8 градусів.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що в деяких областях України опалювальний сезон вже стартував.

Джерело: Ракурс


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