Справа Марківа: МВС допоможе оскаржити рішення італійського суду

Віталій Марків, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n127975-sprava-markiva-mvs-dopomoje-oskarjyty-rishennya-italiyskogo-sudu.html

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Міністерство внутрішніх справ (МВС) допоможе оскаржити в апеляційному суді вирок учасникові АТО нацгвардійцю Віталію Марківу, котрого у липні в Італії засудили до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у нібито причетності до вбивства італійського журналіста Андреа Рокеллі, котрий загинув у травні 2014 року внаслідок мінометного вогню в зоні бойових дій на Донбасі.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

У МВС зазначають, що вчора була опублікована мотиваційна частина вироку у справі Марківа. Наразі міністерство працює над її перекладом.

У МВС наголошують, що обвинувачення щодо Марківа є абсурдними. Зокрема зазначається, що у підрозділі Марківа не було мінометів, а сам загиблий перебував на позиціях бойовиків, чим свідомо наражав себе на небезпеку.

У невинуватості Марківа переконані і в СБУ, котра також здійснює розслідування цього інциденту, зазначає видання KyivPost.

У матеріалах кримінальної справи немає жодних доказів того, що Віталій Марків мав відношення до обстрілу, який спричинив загибель і Миронова (російського журналіста Андрія Миронова, який був перекладачем для італійця — ред.), і Рокеллі, — заявили виданню в прес-службі СБУ, відмовившись розголошувати додаткові деталі, посилаючись на таємницю слідства.

14 жовтня на Михайлівській площі в Києві розпочнеться Марш захисника України Віталія Марківа, учасники якого передадуть звернення до Міністерства закордонних справ щодо стану «справи Марківа» і вимагатимуть активізації процесу звільнення засудженого учасника АТО.

Початок акції запланований на 11.00. Також активісти колоною прийдуть до посольства Італії в Києві й передадуть заклик до влади цієї країни щодо звільнення Марківа.

Нагадаємо, прокурор обвинувачення у справі Марківа Андреа Дзанончеллі був здивований суворістю рішення суду.