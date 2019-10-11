Опалювальний сезон в Україні: стало відомо, в яких областях вже дають тепло. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n127947-opaluvalnyy-sezon-v-ukrayini-stalo-vidomo-v-yakyh-oblastyah-vje-daut-teplo.html

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Опалювальний сезон вже стартував у низці областей і столиці України. Тепло почали постачати до об'єктів соціальної сфери: медустанов, шкіл і дитсадків.

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Житлові будинки почали підключати до опалення поки що лише у восьми регіонах. Про це сьогодні повідомляють «Українські новини» із посиланням на дані Міністерства розвитку громад і територій.

Найбільше об'єктів соціальної сфери опалюють у Києві (понад 89%) і Житомирській області (понад 65%).

На Львівщині до опалення підключено 8,9% соціальних об'єктів, в Івано-Франківській області — понад 40%, Тернопільській — 11%, Вінницькій — 4,3%, Черкаській — 44,5%, Миколаївській — 11,5%, Чернігівській — 33,7%, Сумській — 35,2%, Полтавській — 14,5%, Закарпатській — 18,5%, Луганській — 18,9% і Хмельницькій — 12,7%. У Кіровоградській і Дніпропетровській областях опалення запущено лише в 2% установ.

Зазначимо також, що житлові будинки вже забезпечуються теплом на Київщині — понад 4%, у Рівненській області — 16%, Волинській — понад 10%, Івано-Франківській — 32,3%, Хмельницькій — 4,9%, Сумській — 7,7% і Дніпропетровській — 0,1%.

Нагадаємо, раніше в «Нафтогазі» заявляли, що опалювальний сезон в Одесі перебуває під загрозою зриву.