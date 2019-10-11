Земельна реформа: в Раді пропонують заборонити іноземцям купувати землю до 2023 року. Фото: AgroPolit.com

https://racurs.ua/ua/n127946-zemelna-reforma-v-radi-proponuut-zaboronyty-inozemcyam-kupuvaty-zemlu-do-2023-roku.html

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Земельна реформа в Україні очікується найближчим часом. У рамках її підготовки у Верховній Раді запропонували ввести заборону для іноземців на придбання українських земель сільгосппризначення до 2023 року.

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Відповідний альтернативний законопроект № 2178−6 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» вже зареєстровано на сайті українського парламенту. Його ініціатором виступив позафракційний нардеп Сергій Лабазюк.

Законопроект передбачає першочергове відкриття ринку землі в Україні спершу лише для фізосіб — громадян України, а з 1 січня 2023 року — для юросіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є українські громадяни. Пропонується обмежити площу сільгоспземель на одного власника до 500 га для фізосіб, а для юросіб — до 50 тис. га.

У пояснювальній записці до законопроекту також зазначається, що особи без громадянства в порядку спадкування отримують право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року.

Очікується, що запропоновані зміни дозволять значно знизити соціальну напруженість у суспільстві, оскільки понад 70% громадян виступають проти відкриття ринку землі через можливість її скуповування іноземцями.

Нагадаємо, за даними соціологічної групи «Рейтинг», проти відкриття ринку землі виступають 73% українців, а підтримують таке рішення — 19% громадян.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив учора, що розраховує на ухвалення законопроекту про ринок землі в Україні до 1 грудня.