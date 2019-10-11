Земельная реформа: в Раде предлагают запретить иностранцам покупать землю до 2023 года. Фото: AgroPolit.com

https://racurs.ua/n127946-zemelnaya-reforma-v-rade-predlagaut-zapretit-inostrancam-pokupat-zemlu-do-2023-goda.html

Ракурс

Земельная реформа в Украине ожидается в ближайшее время. В рамках ее подготовки в Верховной Раде предложили ввести запрет для иностранцев на приобретение украинских земель сельхозназначения до 2023 года.

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Соответствующий альтернативный законопроект № 2178−6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уже зарегистрирован на сайте украинского парламента. Его инициатором выступил внефракционный нардеп Сергей Лабазюк.

Законопроект предусматривает первоочередное открытие рынка земли в Украине сначала только для физлиц — граждан Украины, а с 1 января 2023 года — для юрлиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются украинские граждане. Предлагается ограничить площадь сельхозземель на одного владельца до 500 га для физлиц, а для юрлиц — до 50 тыс. га.

В пояснительной записке к законопроекту также указано, что лица без гражданства в порядке наследования получают право собственности на земельные участки сельхозназначения, но обязаны осуществить их отчуждение в течение одного года.

Ожидается, что предложенные изменения позволят значительно снизить социальную напряженность в обществе, поскольку более 70% граждан выступают против открытия рынка земли из-за возможности ее скупки иностранцами.

Напомним, по данным социологической группы «Рейтинг», против открытия рынка земли выступают 73% украинцев, а поддерживают такое решение — 19% граждан.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил вчера, что рассчитывает на принятие законопроекта о рынке земли в Украине до 1 декабря.