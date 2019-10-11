Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: Susan Walsh

https://racurs.ua/n127944-sovetnik-pompeo-podal-v-otstavku-iz-za-amerikano-ukrainskogo-skandala-wp.html

Ракурс

Старший советник государственного секретаря США Майкла Помпео Майкл Маккинли подал в отставку.

Loading...

Чиновник решил уйти с должности из-за скандала, который возник вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Отмечается, что Маккинли написал заявление на отставку в связи с «неспособностью Майкла Помпео защитить сотрудников, связанных с делом в Украине». Об этом 11 октября сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание пишет, что советник Помпео был разочарован недостаточной поддержкой со стороны госсекретаря и тех дипломатов, которые были вызваны для дачи показаний по делу о возможном давлении Трампа на Зеленского. Кроме того, Маккинли был обеспокоен отставкой посла США на Украине Мари Йованович.

Советник Помпео не был напрямую связан с этим скандалом. В свое время он был послом США в Афганистане, Колумбии, Перу и Бразилии. Последнее время работал в направлении международных отношений с Венесуэлой, Мексикой и Афганистаном.

Напомним, вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским возник скандал. Сотрудник спецслужбы США заявил, что Трамп лично отменил визит вице-президента Майка Пенса на инаугурацию Зеленского, чтобы оказывать давление.

После этого бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что глава США использует Украину, чтобы сорвать президентские выборы. Конгрессмены от Демократической партии США начали расследование с намерением объявить импичмент главе Белого дома. Американские СМИ сообщили, что импичмент Трампа готова поддержать большинство голосов Палаты представителей.