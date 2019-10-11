Держсекретар США Майк Помпео. Фото: Susan Walsh

https://racurs.ua/ua/n127944-radnyk-pompeo-podav-u-vidstavku-cherez-amerykano-ukrayinskyy-skandal-wp.html

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Старший радник державного секретаря США Майкла Помпео Майкл Маккінлі подав у відставку.

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Посадовець вирішив піти з посади через скандал, який виник навколо липневої телефонної розмови президентів США та України Дональда Трампа й Володимира Зеленського. Зазначається, що Маккінлі написав заяву на відставку у зв’язку з «нездатністю Майкла Помпео захистити співробітників, пов’язаних зі справою в Україні». Про це 11 жовтня повідомила газета The Wall Street Journal.

Видання пише, що радник Помпео був розчарований недостатньою підтримкою з боку держсекретаря й тих дипломатів, які були викликані для дачі свідчень у справі про можливий тиск Трампа на Зеленського. Крім того, Маккінлі був стурбований відставкою посла США на Україні Марі Йованович.

Радник Помпео не був безпосередньо пов’язаний із цим скандалом. Свого часу він був послом США в Афганістані, Колумбії, Перу і Бразилії. Останнім часом працював у напрямку міжнародних відносин із Венесуелою, Мексикою і Афганістаном.

Нагадаємо, навколо липневої телефонної розмови Трампа із Зеленським виник скандал. Співробітник спецслужби США заявив, що Трамп особисто скасував візит віце-президента Майка Пенса на інавгурацію Зеленського, щоб чинити тиск.

Після цього колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що глава США використовує Україну, щоб зірвати президентські вибори. Конгресмени від Демократичної партії США почали розслідування з наміром оголосити імпічмент главі Білого дому. Американські ЗМІ повідомили, що імпічмент Трампа готова підтримати більшість голосів Палати представників.