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Український скандал у США: від міністра енергетики вимагають документів про тиск на Київ. Фото: Інтерфакс-Україна

Український скандал у США: від міністра енергетики вимагають документів про тиск на Київ

11 жов 2019, 11:13
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Український скандал у США набирає обертів. Голови комітетів Палати представників Конгресу США з розвідки Адам Шифф, міжнародних справ Еліот Енгел і нагляду Елайджа Каммінгс звернулися до міністра енергетики США Ріка Перрі з вимогою надати документи про втручання адміністрації Дональда Трампа в справи України.

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Представників Демократичної партії цікавить інформація про те, чи докладав Перрі зусиль для зміни керівника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва. Про це йдеться в листі, оприлюдненому на сайті Палати представників.

Інформація про вимогу до міністра енергетики США з’явилася через кілька годин після того, як демократи видали повістки Льву Парнасу й Ігорю Фруману, котрі були заарештовані в середу за звинуваченням у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Заарештовані бізнесмени близькі до адвоката президента США Руді Джуліані.

Демократи також вимагають пояснень від Перрі щодо його ролі в організації скандальної телефонної розмови президентів України та США, яка відбулася 25 липня. Під час дзвінка Трамп нібито тиснув на Зеленського і просив почати розслідування стосовно сина свого потенційного конкурента на майбутніх виборах Джо Байдена.

Нагадаємо також, що саме Перрі очолював делегацію США на інавгурації президента України Володимира Зеленського.


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