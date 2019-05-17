Рік Перрі, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n122049-inavguraciya-zelenskogo-delegaciu-ssha-ocholyt-ministr-energetyky-zmi.html

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На інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського прибуде міністр енергетики США Рік Перрі.

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За інформацією агентства «Інтерфакс-Україна», саме він очолить американську делегацію.

Міненергетики США Перрі очолює з 2 березня 2017 року. Він член Республіканської партії, тричі перемагав на виборах губернатора штату Техас.

Датою інавгурації Зеленського Верховна Рада на своєму вчорашньому засіданні обрала 20 травня. Урочиста подія розпочнеться о 10.00.

Вже відомо, що НАТО на інавгурації представлятиме помічник генсека Алехандро Алваргонзалес, Євросоюз — віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович. Посол України в Німеччині Адрій Мельник сьогодні повідомив, що ФРН представлятиме колишній президент Кристіан Вульфф, котрий займав цю посаду в період з 2010 по 2012 роки.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні у своєму Фейсбуці закликав українців прийти вранці 20 травня до розташованого напроти Верховної Ради Маріїнського парку. Звідси він планує вирушити на інавгурацію до парламенту.