Рик Перри, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n122049-inauguraciya-zelenskogo-delegaciu-ssha-vozglavit-ministr-energetiki-smi.html

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На инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прибудет министр энергетики США Рик Перри.

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По информации агентства «Интерфакс-Украина», именно он возглавит американскую делегацию.

Минэнергетики США Перри возглавляет со 2 марта 2017 года. Он член Республиканской партии, трижды побеждал на выборах губернатора штата Техас.

Датой инаугурации Зеленского Верховная Рада на своем вчерашнем заседании избрала 20 мая. Торжественное событие начнется в 10.00.

Уже известно, что НАТО на инаугурации будет представлять помощник генсека Алехандро Алваргонзалес, Евросоюз — вице-президент Еврокомиссии Шефчович. Посол Украины в Германии Адрей Мельник сообщил, что ФРГ будет представлять бывший президент Кристиан Вульфф, который занимал эту должность в период с 2010 по 2012 годы.

Напомним, Зеленский сегодня в своем Фейсбуке призвал украинцев прийти утром 20 мая в расположенный напротив Верховной Рады Мариинский парк. Отсюда он планирует отправиться на инаугурацию в парламент.