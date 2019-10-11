Нардеп Олександр Ткаченко. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n127942-hrinovyy-menedjer-tkachenko-rozkrytykuvav-diyalnist-klychka-na-posadi-mera-kyieva.html

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Олександр Ткаченко, народний депутат від політичної сили «Слуга народу», оцінив результати діяльності Віталія Кличка на посаді мера Києва.

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Політик відзначив, що Кличко не має уявлення про те, як керувати містом. Наголосив, що за п’ять років на цій посаді він не довів того, що він хороший управлінець. Про це Ткаченко 10 жовтня заявив в інтерв’ю виданню LB.ua.

Рухи, які здійснює Кличко і останнім часом, і протягом п’яти років, говорять про те, що розуміння того, як керувати містом, у нього немає. Він великий спортсмен, але хріновий менеджер міста, — зазначив він.

Нардеп додав, що Кличко лише зараз почав працювати над наболілими проблемами для мешканців столиці. Звернув увагу, що останнім часом в Києві почали з’являтися евакуатори. Наголосив, що Кличко лише зараз згадав про те, що потрібне додаткове фінансування на Шулявський міст, варто прискоритися з ремонтом Подільсько-Воскресенському мосту.

Віталій Володимирович, коли півень клюнув, прямо як його старший партнер Петро Олексійович, різко згадав про речі, які він давно обіцяв. Проблеми всім давно відомі. Кличко прекрасно знає больові точки міста, — заявив нардеп.

Ткаченко запевнив, що готовий керувати столицею й знає, як швидко вирішувати важливі проблеми.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час прес-марафону в Києві заявив, що екс-гендиректор групи компанії «1+1» Олександр Ткаченко є основним кандидатом на посаду глави Київської міської державної адміністрації.