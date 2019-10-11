Ткаченко про вибори у Києві: голосування відбудеться ближче до весни, штаб «Слуги народу» несформований, фото — "Лівий берег"

https://racurs.ua/ua/n127943-tkachenko-pro-vybory-u-kyievi-golosuvannya-vidbudetsya-blyjche-do-vesny-shtab-slugy-narodu.html

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Нардеп від «Слуги народу» та екс-гендиректор групи компанії «1+1» Олександр Ткаченко спрогнозував дату проведення виборів у Києві. На його думку, голосування, найімовірніше, відбудеться ближче до весни. Ткаченко не зміг відповісти, чи відбуватимуться вибори місцевої влади по всій країні.

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Я б хотів, щоб вони відбулися якомога раніше, тому що часу вести позиційні дискусії не так багато. Але, схоже, вони будуть, швидше за все, ближче до весни, — заявив Ткаченко в інтерв’ю Lb.ua.

Він вважає недоцільним подвійне голосування — позапланове навесні і планове в жовтні.

Проводити вибори з метою перезавантаження системи потрібно вже на тривалий період, — розповів нардеп.

Штаб кандидата в мери Ткаченко ще не розпочинав працювати. Ткаченко натякнув, що вже декілька років він працює із групою людей, які «вивчають ситуацію в столиці».

З великою кількістю людей, які щось знають про Київ, щось можуть привнести, я продовжую спілкування. Але це не означає, що існує вже сформований штаб, і люди працюють над виборчою стратегією кампанії, — повідомив нардеп.

Ткаченко також пояснив феноменальний успіх команди «Слуги народу» у столиці, коли попри перемогу на президентських виборах Порошенко і Тимошенко партія Зеленського виграла парламентські вибори у 13 округах.

Позиціонували 13 кандидатів від «Слуги народу» як єдину команду, представили людей. Ці кандидати реально були видатними людьми. Хороший результат, думаю, забезпечило позиціонування всіх як однієї команди, — розповів нардеп.

Він відмовився припускати, хто стане основним опонентом кандидата «Слуги народу» на майбутніх київських виборах. Ткаченко заявив, що розглядає свою роль під час виборів не стільки як політичну, скільки менеджерську. На його думку, в Києві бажано «змінити зашкарублу політичну еліту останніх 20 років на політичні сили нової формації».

Учора президент Володимир Зеленський назвав Олександра Ткаченка основним кандидатом на посаду глави Київської міської державної адміністрації.