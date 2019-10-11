Ткаченко о выборах в Киеве: голосование состоится ближе к весне, штаб «Слуги народа» не сформирован, фото — "Левый берег"

https://racurs.ua/n127943-tkachenko-o-vyborah-v-kieve-golosovanie-sostoitsya-blije-k-vesne-shtab-slugi-naroda.html

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Нардеп от «Слуги народа» и экс-гендиректор группы компаний «1+1» Александр Ткаченко спрогнозировал дату проведения выборов в Киеве. По его мнению, голосование, скорее всего, состоится ближе к весне. Ткаченко не смог ответить, будут ли проходить выборы местной власти по всей стране.

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Я бы хотел, чтобы они состоялись как можно раньше, потому что времени вести позиционные дискуссии не так много. Но, похоже, они будут, скорее всего, ближе к весне, — заявил Ткаченко в интервью Lb.ua.

Он считает нецелесообразным двойное голосование — внеплановое весной и плановое в октябре.

Проводить выборы с целью перезагрузки системы нужно уже на длительный период, — рассказал нардеп.

Штаб кандидата в мэры Ткаченко еще не начинал работать. Ткаченко намекнул, что уже несколько лет он работает с группой людей, которые «изучают ситуацию в столице».

С большим количеством людей, которые что-то знают о Киеве и могут что-то привнести, я продолжаю общение. Но это не значит, что существует уже сформированній штаб, и люди работают над избирательной стратегией кампании, — сообщил нардеп.

Ткаченко также объяснил феноменальный успех команды «Слуги народа» в столице, когда несмотря на победу на президентских выборах Порошенко и Тимошенко партия Зеленского выиграла парламентские выборы в 13 округах.

Позиционировали 13 кандидатов от «Слуги народа» как единую команду, представили людей. Эти кандидаты реально были выдающимися людьми. Хороший результат, думаю, обеспечило позиционирование всех как одной команды, — рассказал нардеп.

Он отказался предполагать, кто станет основным оппонентом кандидата «Слуги народа» на предстоящих киевских выборах.

Ткаченко заявил, что рассматривает свою роль на выборах не столько как политическую, сколько менеджерскую. По его мнению, в Киеве желательно «сменить заскорузлую политическую элиту последних 20 лет на политические силы новой формации».

Вчера президент Владимир Зеленский назвал Александра Ткаченко основным кандидатом от «Слуги народа» на должность главы Киевской городской государственной администрации.