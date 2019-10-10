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Владимир Зеленский, фото: Офис президента

«Если они начнут есть друг друга, я через год их распущу»: Зеленский прокомментировал возможность раскола в «Слуге народа»

10 окт 2019, 14:30
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Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего пресс-марафона в Kyiv Food Market. прокомментировал возможность раскола в правящей парламентские партии «Слуга народа».

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Я не хочу ломать эту партию, — отметил Зеленский.

По его словам, в партии знают его позицию.

Если они начнут есть друг друга, я через год их распущу, — подчеркнул президент.

Также Зеленский ответил на вопрос в отношении члена фракции «Слуга народа» Александра Дубинского, который недавно назвал свою партию «Слугой МВФ», критикуя руководство парламента за отказ рассматривать проект постановления о создании временной следственной комиссии по вопросам расследования деятельности бывшего руководства Нацбанка.

Дубинский заявлял, что это решение будет принято после консультаций с МВФ.

Позиция господина Дубинского (критика МВФ — ред.) — это его личная позиция, это точно не проблема партии «Слуга народа», — заявил Зеленский.

Он также напомнил, что МВФ — это компетенция правительства, а не Верховной Рады, и именно на правительстве лежит ответственность за продолжение сотрудничества с этой международной организацией.

Напомним, Зеленский также рассказал сегодня, почему подписал заявление об отставке бывшего главы СНБО Александра Данилюка.

Источник: Ракурс


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