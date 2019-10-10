Александр Данилюк, фото: «Телеканал 24»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший глава СНБО Александр Данилюк стремился стать премьер-министром.

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Об этом Зеленский сообщил во время сегодняшнего пресс-марафона в Kyiv Food Market.

Но я сказал ему, что выбрал другую кандидатуру, — отметил Зеленский.

Зеленский также отметил, что заявление об отставке Данилюк написал перед визитом Зеленского в США.

По словам Зеленского, ему не впервой уже подавали такие заявления через внутренние конфликты в команде, однако он их не подписывал, потому что «хотел, чтобы они работали вместе».

Президент отметил, что он с уважением относился к Данилюку, вероятно, лучше из всех членов его команды.

Наверное он ожидал от меня, мне кажется, что я не подпишу его заявление, — отметил Зеленский.

По словам президента, ему надоела игра с заявлениями об увольнении и он всех предупредил, что новые заявления будет подписывать, начиная с Данилюка, и призвал прекратить внутренние конфликты в команде.

Также Зеленский отметил, что не согласен с утверждением, что Данилюк якобы подал в отставку из-за ситуации вокруг «ПриватБанка».

По словам Зеленского, когда он рассматривал это заявление, в разговоре между ним и Данилюком о «ПриватБанке» речи не было.

Зеленский также добавил, что между Данилюком и председателем Офиса президента Андреем Богданом существовали сложные отношения, которые могли повлиять на решение экс-секретаря СНБО.

Напомним, Данилюк в начале октября заявил, что Богдан должен идти в отставку из-за конфликта интересов, связанного ситуацией вокруг «ПриватБанка».