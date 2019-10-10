Олександр Данилюк, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n127901-danyluk-hotiv-buty-premier-ministrom-zelenskyy.html

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що колишній голова РНБО Олександр Данилюк прагнув стати прем'єр-міністром.

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Про це Зеленський повідомив під час сьогоднішнього прес-марафону в Kyiv Food Market.

Але я сказав йому, що обрав іншу кандидатуру, — зазначив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що заяву про відставку Данилюк написав перед візитом Зеленського до США.

За словами Зеленського, йому не вперше вже подавали такі заяви через внутрішні конфлікти в команді, однак він їх не підписував, тому що «хотів, щоб вони працювали разом».

Президент зазначив, що він з повагою ставився до Данилюка, ймовірно, найкраще з усіх членів його команди.

Напевне він очікував від мене, мені здається, що я не підпишу його заяву, — зауважив Зеленський.

За словами президента, йому набридла гра з заявами про звільнення й він усіх попередив, що нові заяви підписуватиме, починаючи з Данилюка, та закликав припинити внутрішні конфлікти у команді.

Також Зеленський зазначив, що незгодний з твердженням, що Данилюк нібито подав у відставку через ситуацію довкола «ПриватБанку».

За словами Зеленського, коли він розглядав цю заяву, у розмові між ним та Данилюком про «ПриватБанк» не йшлося.

Зеленський також додав, що між Данилюком та головою Офісу президента Андрієм Богданом існували складні відносини, які могли вплинути на рішення екс-секретаря РНБО.

Нагадаємо, Данилюк на початку жовтня заявив, що Богдан має йти у відставку через конфлікт інтересів, пов’язаний із ситуацією довкола «ПриватБанку».