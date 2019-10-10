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Ракурс
Президент Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Зеленський: Суддям щодо «ПриватБанку» не телефоную

10 жов 2019, 13:28
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Володимир Зеленський, президент України, переконує, що не впливає на суддів у справі «ПриватБанку».

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Глава держави заявив, що у питанні судової справи щодо «ПриватБанку» він захищатиме виключно інтереси країни. Переконує, що жодного разу не телефонував суддям для того, щоби вирішити тяжбу в цьому питанні. Про це Зеленський заявив 10 жовтня під час прес-марафону в Києві.

Президент зізнався, що різні міжнародні партнери цікавляться питанням «ПриватБанку». Глава держави запитував у них, чи варто впливати на ситуацію і йому відповідали, що краще не втручатися.

В питанні «ПриватБанку» я захищатиму виключно інтереси країни. В своєму житті я жодному з суддів не дзвонив і не просив, хоч у мене, як у людини, багато питань до нашого суду. Подивимось на результат. Якщо він буде таким, що потрібно буде захищати країну, я буду захищати державу, — зазначив Зеленський.

Він запевняє, що не розмовляв і з олігархом Ігорем Коломойським щодо справи «ПриватБанку». При цьому заявив, що поговорити з Коломойським варто і для вирішення суперечки треба також залучити незалежних іноземних експертів.

Нагадаємо, 8 жовтня у Господарському суді Києва продовжився розгляд позову екс-акціонерів «ПриватБанку» Ігоря Коломойського і офшорної компанії Triantal Investments Ltd про визнання недійсним договору купівлі-продажу цієї фінустанови від 21 грудня 2016 року між Міністерством фінансів України та акціонерами банку.

Джерело: Ракурс


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