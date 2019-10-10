Президент Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n127900-zelenskiy-sudyam-po-delu-privatbanka-ne-zvonu.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, убеждает, что не влияет на судей в деле «ПриватБанка».

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Глава государства заявил, что в вопросе судебного дела по «ПриватБанку» он будет защищать исключительно интересы страны. Убеждает, что ни разу не звонил судьям для того, чтобы решить тяжбу в этом вопросе. Об этом Зеленский заявил 10 октября во время пресс-марафона в Киеве.

Президент признался, что различные международные партнеры интересуются вопросом «ПриватБанка». Глава государства спрашивал у них, стоит ли влиять на ситуацию и получил ответ, что лучше не вмешиваться.

В вопросе «ПриватБанка» я буду защищать исключительно интересы страны. В своей жизни я ни одному из судей не звонил и не просил, хотя у меня, как у человека, много вопросов к нашему суду. Посмотрим на результат. Если он будет таким, что нужно будет защищать страну, я буду защищать государство, — отметил Зеленский.

Он утверждает, что не говорил и с олигархом Игорем Коломойским по делу «Приватбанка». При этом заявил, что поговорить с Коломойским стоит, и для решения спора также нужно привлечь независимых иностранных экспертов.

Напомним, 8 октября в Хозяйственном суде Киева продолжилось рассмотрение иска экс-акционеров «ПриватБанка» Игоря Коломойского и офшорной компании Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи этого финучреждения от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов Украины и акционерами банка.