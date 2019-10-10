Новости Украины

Отмена «правок Лозового»: проект закона направили Зеленскому. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n127899-otmena-pravok-lozovogo-proekt-zakona-napravili-zelenskomu.html

Ракурс

Законопроект об отмене «правок Лозового» № 1009 направлен президенту Украины Владимиру Зеленскому. Документ уже подписал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

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На сайте Верховной Рады опубликована соответствующая информация. Теперь проект закона должен подписать либо ветировать глава государства.

Эта законодательная инициатива предусматривает разрешение на прослушку парламентариев. В законопроекте предложено осуществлять считывание данных с транспортных телекоммуникационных сетей. Эта функция возлагалась на представителей полиции, Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Последним разрешали, согласно закону, нанимать гласных, а также негласных сотрудников.

При этом право обжалования сообщения о подозрении нардепу в документе сохраняется.

Инициатором внесения отменяемых ныне изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины выступил депутат Андрей Лозовой, представлявший в восьмом созыве парламента Радикальную партию. Правки были приняты народными избранниками в 2017 году, а в силу вступили в марте 2018 года. В них предусматривался порядок исчисления и продления сроков досудебного расследования, проведения и назначения экспертиз, а также возможность обжалования уведомления о подозрении.

Напомним, в сентябре Зеленский предложил отменить «правки Лозового» и разрешить проводить обыск депутатов без согласия парламента.​