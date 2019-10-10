Новини України

Скасування «правок Лозового»: проект закону скерували Зеленському. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127899-skasuvannya-pravok-lozovogo-proekt-zakonu-skeruvaly-zelenskomu.html

Ракурс

Законопроект про скасування «правок Лозового» № 1009 направлено президенту України Володимиру Зеленському. Документ вже підписав спікер українського парламенту Дмитро Разумков.

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На сайті Верховної Ради опубліковано відповідну інформацію. Тепер проект закону зобов’язаний підписати або ветувати глава держави.

Ця законодавча ініціатива передбачає дозвіл на прослуховування парламентарів. У законопроекті запропоновано здійснити зчитування даних із транспортних телекомунікаційних мереж. Ця функція була покладена на представників поліції, Державне бюро розслідувань (ДБР) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Останнім дозволяли, відповідно до закону, наймати позаштатних співробітників.

При цьому право оскарження повідомлення про підозру нардепу в документі зберігається.

Ініціатором внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, які наразі скасовуються, виступав депутат восьмого скликання від Радикальної партії Андрій Лозовий. Правки були ухвалені народними обранцями у 2017 році, а набули чинності в березні 2018 року. В них передбачено порядок розрахунку і продовження термінів досудового розслідування, проведення і призначення експертиз, а також можливість оскарження повідомлення про підозру.

Нагадаємо, у вересні Зеленський запропонував скасувати «правки Лозового» і дозволити проводити обшук депутатів без згоди парламенту.