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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский предлагает отменить «правки Лозового» и разрешить проводить обыск депутатов без согласия Верховной Рады

2 сен 2019, 10:29
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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отменить скандальные «поправки Лозового» к судебной реформе, которые касались вопросов назначения и проведения экспертизы, а также уменьшали сроки проведения досудебных расследований.

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Об этом говорится в президентском законопроекте № 1009, поданном в парламент 29 августа как неотложный, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что «поправки Лозового» привели к «введению искусственных процессуальных препятствий для расследования преступлений, что негативно повлияло на состояние правопорядка в стране».

Также законопроект предлагает исключить из Уголовного процессуального кодекса и закона «О статусе народного депутата Украины» норму, которая запрещает без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его жилища и вмешиваться в тайну переписки и телефонных разговоров.

Кроме того, предлагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственном бюро расследований (ГБР) право самостоятельно осуществлять снятие информации с телекоммуникационных сетей в рамках осуществления негласных следственных и розыскных действий.

Еще одно новшество, которое предлагают авторы законопроекта — предоставить следственному судье права не определять размер залога в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению.

Напомним, в конце августа Зеленский подал в Раду законопроект, который предлагает реформировать прокуратуру.

Источник: Ракурс


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