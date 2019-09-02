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Ракурс
Аэропорт в Жулянах закрыли на ремонт, фото — Avianews

Аэропорт в Жулянах закрыли на ремонт (ВИДЕО)

2 сен 2019, 10:05
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Столичный аэропорт в Жулянах («Киев») 2 сентября закрыли на ремонт. Международный аэродром 10 дней будет модернизировать взлетно-посадочную полосу.

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«Жуляны» не будут работать до 12 сентября, сообщает пресс-службе аэропорта.

На полосе, а также двух дорожках рядом заменят асфальт. Аэропорту этот ремонт будет стоить 30 млн грн. Сегодня утром из «Жулян» вылетел лайнер на Варшаву и этот рейс вернется домой уже в «Борисполь». Именно на этот аэродром временно переедут авиакомпании, обслуживающиеся в «Жулянах».

В 2017 году аэропорт в Жулянах уже ремонтировали — модернизировали взлетную полосу. Тогда аэродром закрыли с 14 по 24 мая. Ремонт проводился на средства КП «Международный аэропорт „Киев“», в собственности которого находится аэродром. «Жуляны» тогда отремонтировали за 25 млн грн.

Во время работ авиакомпании (включая крупнейшего клиента, лоукостера Wizz Air) полеты перенесли в аэропорт «Борисполь».

Полную реконструкцию и продолжение полосы в «Киеве» провели в 2008 году. Это позволило аэропорту принимать среднемагистральные авиалайнеры семейства Boeing 737 и Airbus A320.

«Ракурс» сообщал, что 30 июля в «Жулянах» Государственное бюро расследований провело обыски.

Источник: Ракурс


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