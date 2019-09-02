Аеропорт в Жулянах закрили на ремонт, фото — Avianews

https://racurs.ua/ua/n126202-aeroport-v-julyanah-zakryly-na-remont-video.html

Ракурс

Столичний аеропорт в Жулянах («Київ») 2 вересня закрили на ремонт. Міжнародне летовище 10 днів модернізуватиме злітно-посадкову смугу.

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«Жуляни» не працюватиме до 12 вересня, повідомляє прес-службі аеропорту.

На смузі, а також двох доріжках поруч замінять асфальт. Аеропорту цей ремонт коштуватиме 30 млн грн. Сьогодні вранці із «Жулян» вилетів лайнер на Варшаву і цей рейс повернеться додому вже у «Бориспіль». Саме на це летовище тимчасово переїдуть авіакомпанії, які обслуговували «Жуляни».

У 2017 році аеропорт в Жулянах уже ремонтували — модернізували злітну смугу. Тоді аеродром закрили з 14 по 24 травня. Ремонт проводився за кошти КП «Міжнародний аеропорт „Київ“», у власності якого знаходиться аеродром. «Жуляни» тоді відремонтували за 25 млн грн.

Під час робіт авіакомпанії (включно з найбільшим клієнтом, лоукостером Wizz Air) польоти перенесли в аеропорт «Бориспіль».

Повну реконструкцію і продовження смуги в «Києві» провели у 2008 році. Це дозволило аеропорту приймати середньомагістральні авіалайнери сімейства Boeing 737 і Airbus A320.

«Ракурс» повідомляв, що 30 липня в «Жулянах» Державне бюро розслідувань провело обшуки.