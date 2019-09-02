Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n126203-zelenskyy-proponuie-skasuvaty-pravky-lozovogo-ta-nadaty-mojlyvist-zdiysnuvaty-obshuk-deputativ.html

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Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді скасувати скандальні «правки Лозового» до судової реформи, котрі стосувалися питань призначення та проведення експертизи, а також зменшували терміни проведення досудових розслідувань.

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Про це йдеться в президентському законопроекті № 1009, поданому до парламенту 29 серпня як невідкладний, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

У пояснювальній записці законопроекту зазначається, що «правки Лозового» призвели до «запровадження штучних процесуальних перешкод для розслідування злочинів, що негативно вплинуло на стан правопорядку у країні».

Також законопроект пропонує вилучити з Кримінального процесуального кодексу та закону «Про статус народного депутата України» норму, котра забороняє без згоди Верховної Ради здійснювати обшук народного депутата, огляд його житла та втручатися у таємницю листування, телефонних розмов тощо.

Крім того, пропонується надати Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Державному бюро розслідувань (ДБР) право самостійно здійснювати зняття інформації з телекомунікаційних мереж в межах здійснення негласних слідчих та розшукових дій.

Ще одне нововведення, котре пропонують автори законопроекту — надати слідчому судді права не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину.

Нагадаємо, наприкінці серпня Зеленський подав до Ради законопроект, який пропонує реформувати прокуратуру.