Україна відведе війська на Донбасі там, де може забезпечити ситуацію з безпекою - Зеленський. Фото: ТВЦ

https://racurs.ua/ua/n127897-ukrayina-vidvede-viyska-na-donbasi-tam-de-moje-zabezpechyty-sytuaciu-z-bezpekou-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, напередодні провів зустріч з представниками ветеранських організацій, в числі яких був «Національний корпус». Під час спілкування з ветеранами АТО глава держави пояснив, чому не може озвучувати абсолютно всі плани по розведенню військ і військових кроків України.

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Як сказав Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції в Києві, він не став давати повну інформацію, щоб мати «козирі» і переваги на переговорах з РФ.

При цьому глава держави погодився, що комунікація з суспільством по «формулі Штайнмаєра» є недостатньою. Зеленський додав, що він буде переконувати тих, хто не підтримує кроки влади в питанні відносин з РФ і вирішення конфлікту на сході України.

Впровадження формули не відбулося. Вона почне діяти тільки тоді, коли вступить в силу закон «Про особливий статус», а він не стане чинним навіть після того, як його прийме ВР, а тільки тоді, коли його підпише президент, — сказав він.

При цьому Зеленський додав, що Україна відведе війська на Донбасі там, де може забезпечити ситуацію з безпекою.

Також президент розповів про альтернативи «формули Штайнмаєра».

Якщо в нормандському форматі я відчую, що діалогу не буде, справи не буде — я відверто про це скажу… Якщо мова йде про те, що ми не зможемо контролювати ні вибори, ні наш кордон — я повернуся до вас і ми при цій владі не будемо ніколи йти за цим варіантом і будемо шукати інші, — завершив він.

Нагадаємо, що напередодні колона добровольців і ветеранів, яких зупинили на блокпосту в місті Кремінна Луганської області, вирушила в місто Золоте, яке може потрапити в так звану «сіру зону» в результаті запланованого в цьому регіоні розведення військ.