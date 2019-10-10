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Скандал Мендель та журналіста Андрушка. Фото: скріншот
«Дівчинку буду захищати»: Зеленський прокоментував конфлікт Мендель з журналістом Андрушкомhttps://racurs.ua/ua/n127896-divchynku-budu-zahyschaty-zelenskyy-prokomentuvav-konflikt-mendel-z-jurnalistom-andrushkom.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо конфлікту його прес-секретаря Юлії Мендель та журналіста «Схем» Сергія Андрушко.
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Глава держави став на конфлікт Мендель та звинуватив Андрушка у порушенні етики. За словами Зеленського, цей журналіст часто поводить себе нахабно. Про це президент заявив 10 жовтня під час прес-марафону у Києві.
Мені здається, він поводиться не зовсім коректно. Так не повинен вести себе чоловік по відношенню до жінки, до дівчини. Він здоровий хлопець — він нападає, він стрибає. Потрібно скрізь мати якусь хоч етику, хоч трохи. Я вважаю, що він дуже часто поводився неетично. Я охоронцям завжди з ним кричав — хлопці, відійдіть. Тому що він знищить їх просто. …Він не може бити мене мікрофоном по обличчю, — зазначив президент.
Зеленський погодився, що Юлія Мендель, як прес-секретар президента не повинна була так реагувати. Глава держави наголосив, що у неї було «емоційне виснаження», закликав медіа зрозуміти, бо «всі ми люди».
Будь-яку людину можна довести до цієї ситуації. Вона вже не змогла, як людина, по-іншому реагувати на пана Андрушка, — заявив він і зазначив, що «дівчинку, в цьому випадку, буду захищати».
Нагадаємо, у вересні прес-секретар президента України Юлія Мендель втрапила у скандал. Речниця глави держави відштовхнула кореспондента Сергія Андрушка, який мав намір отримати відповідь президента і голови його Офісу Андрія Богдана щодо теми свого розслідування.
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