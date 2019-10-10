Скандал Мендель та журналіста Андрушка. Фото: скріншот

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо конфлікту його прес-секретаря Юлії Мендель та журналіста «Схем» Сергія Андрушко.

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Глава держави став на конфлікт Мендель та звинуватив Андрушка у порушенні етики. За словами Зеленського, цей журналіст часто поводить себе нахабно. Про це президент заявив 10 жовтня під час прес-марафону у Києві.

Мені здається, він поводиться не зовсім коректно. Так не повинен вести себе чоловік по відношенню до жінки, до дівчини. Він здоровий хлопець — він нападає, він стрибає. Потрібно скрізь мати якусь хоч етику, хоч трохи. Я вважаю, що він дуже часто поводився неетично. Я охоронцям завжди з ним кричав — хлопці, відійдіть. Тому що він знищить їх просто. …Він не може бити мене мікрофоном по обличчю, — зазначив президент.

Зеленський погодився, що Юлія Мендель, як прес-секретар президента не повинна була так реагувати. Глава держави наголосив, що у неї було «емоційне виснаження», закликав медіа зрозуміти, бо «всі ми люди».

Будь-яку людину можна довести до цієї ситуації. Вона вже не змогла, як людина, по-іншому реагувати на пана Андрушка, — заявив він і зазначив, що «дівчинку, в цьому випадку, буду захищати».

Нагадаємо, у вересні прес-секретар президента України Юлія Мендель втрапила у скандал. Речниця глави держави відштовхнула кореспондента Сергія Андрушка, який мав намір отримати відповідь президента і голови його Офісу Андрія Богдана щодо теми свого розслідування.