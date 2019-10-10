Наслідки інциденту, фото: Christian Zeintl

https://racurs.ua/ua/n127895-potujnyy-vybuh-prolunav-poblyzu-aeroportu-avstriyskogo-linca-dev-yat-osib-postrajdaly-foto-video.html

Ракурс

Поблизу аеропорту австрійського міста Лінца пролунав потужний вибух.

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За інформацією газети Nachrichten, постраждали загалом дев’ять осіб, з них троє отримали тяжкі опікові травми. У решти постраждалих — легкі та середні травми.

Зазначається, що під час пожежі в будівлі перебували 23 людини. Наразі там вже нікого немає, також немає зниклих безвісти.

Вибух, ймовірно, стався в будівлі компанії Energie AG Umwelt Service GmbH. Зазначається, що будівля отримала значних руйнувань.

До боротьби з вогнем залучені 250 пожежників, які наразі намагаються приборкати полум’я. Очікується, що боротьба з полум’ям займе кілька годин.

Місцеві чиновники зазначають, що пожежники зіткнулися з нестачею води, вирішується питання щодо отримання її з розташованого поряд аеропорту.

Про причини вибуху наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у червні внаслідок вибуху в аеропорту в американському штаті Нью-Мексико постраждали 12 осіб.