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Наслідки інциденту, фото: Christian Zeintl
Потужний вибух пролунав поблизу аеропорту австрійського Лінца, дев’ять осіб постраждали (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n127895-potujnyy-vybuh-prolunav-poblyzu-aeroportu-avstriyskogo-linca-dev-yat-osib-postrajdaly-foto-video.htmlРакурс
Поблизу аеропорту австрійського міста Лінца пролунав потужний вибух.
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За інформацією газети Nachrichten, постраждали загалом дев’ять осіб, з них троє отримали тяжкі опікові травми. У решти постраждалих — легкі та середні травми.
Зазначається, що під час пожежі в будівлі перебували 23 людини. Наразі там вже нікого немає, також немає зниклих безвісти.
Вибух, ймовірно, стався в будівлі компанії Energie AG Umwelt Service GmbH. Зазначається, що будівля отримала значних руйнувань.
До боротьби з вогнем залучені 250 пожежників, які наразі намагаються приборкати полум’я. Очікується, що боротьба з полум’ям займе кілька годин.
Місцеві чиновники зазначають, що пожежники зіткнулися з нестачею води, вирішується питання щодо отримання її з розташованого поряд аеропорту.
Про причини вибуху наразі не повідомляється.
October 10, 2019
Нагадаємо, у червні внаслідок вибуху в аеропорту в американському штаті Нью-Мексико постраждали 12 осіб.
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