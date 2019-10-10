Новини України

Не тільки в Дніпрі: Зеленський анонсував будівництво аеропортів у 2020 році. Фото: Главред

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Володимир Зеленський, президент України, анонсував будівництво аеропорту в Дніпрі в 2020 році. Крім того, глава держави пообіцяв, що в країні будуватимуть й інші аеропорти.

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Під час спілкування з журналістами в Києві Зеленський зазначив, що в даний момент в проекті держбюджету кошти на будівництво аеропорту в Дніпрі можуть бути відсутні, так як в нього ще не внесли правки.

Президент також відповів на запитання журналіста про реконструкцію скандального мосту в Дніпрі. За його словами, на місце була відправлена незалежна комісія, яка вже практично завершила звіт.

Через тиждень його передадуть президенту, після чого Зеленський буде говорити про це будівництво з мером Дніпра Борисом Філатовим.

Нагадаємо, що 14 вересня Зеленський перевірив якість мосту в Дніпрі під час свого візиту.