Новости Украины

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Не только в Днепре: Зеленский анонсировал строительство аэропортов в 2020 году. Фото: Главред

Не только в Днепре: Зеленский анонсировал строительство аэропортов в 2020 году

10 окт 2019, 12:51
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Владимир Зеленский, президент Украины, анонсировал строительство аэропорта в Днепре в 2020 году. Кроме того, глава государства пообещал, что в стране будут строить и другие аэропорты.

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Во время общения с журналистами в Киеве Зеленский отметил, что в данный момент в проекте госбюджета средства на строительство аэропорта в Днепре могут отсутствовать, так как в него еще не внесли правки.

Президент также ответил на вопрос журналиста о реконструкции скандального моста в Днепре. По его словам, на место была отправлена независимая комиссия, которая уже практически завершила отчет.

Через неделю его передадут президенту, после чего Зеленскиий будет говорить об этом строительстве с мэром Днепра Борисом Филатовым.

Напомним, что 14 сентября Зеленский проверил качество моста в Днепре во время своего визита.

Источник: Ракурс


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