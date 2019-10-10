Новости Украины

Не только в Днепре: Зеленский анонсировал строительство аэропортов в 2020 году. Фото: Главред

https://racurs.ua/n127894-ne-tolko-v-dnepre-zelenskiy-anonsiroval-stroitelstvo-aeroportov-v-2020-godu.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, анонсировал строительство аэропорта в Днепре в 2020 году. Кроме того, глава государства пообещал, что в стране будут строить и другие аэропорты.

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Во время общения с журналистами в Киеве Зеленский отметил, что в данный момент в проекте госбюджета средства на строительство аэропорта в Днепре могут отсутствовать, так как в него еще не внесли правки.

Президент также ответил на вопрос журналиста о реконструкции скандального моста в Днепре. По его словам, на место была отправлена независимая комиссия, которая уже практически завершила отчет.

Через неделю его передадут президенту, после чего Зеленскиий будет говорить об этом строительстве с мэром Днепра Борисом Филатовым.

Напомним, что 14 сентября Зеленский проверил качество моста в Днепре во время своего визита.