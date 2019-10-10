Участникам АТО Зеленский пообещал жилье. Фото: galinfo

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Владимир Зеленский, президент Украины, поддерживает сохранение льгот для ветеранов Антитеррористической операции на Донбассе.

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Кроме того, участникам боевых действий построят жилье. Сейчас власть проводит переговоры с застройщиками, чтобы построили жилье для ветеранов. Об этом 10 октября заявил президент Владимир Зеленский заявил во время сегодняшней пресс-конференции, которую транслировали украинские СМИ.

Льготы я поддерживаю. Мы встречались с ветеранами и людьми, которые воевали в АТО и из Донецка, с добробатов, и у них нет возможности платить аренду квартиры. И нет возможности взять в кредит, потому что очень большой процент. Очень большие очереди за квартирами. Некоторые хотят взять квартиру в лизинг. Будут льготы, мы это обсуждаем, — отметил президент.

Глава государства заявил, что дал представителям своей команды месяц времени, чтобы те встретились со всеми крупными застройщиками. Эти застройщики должны выделить и построить отдельные квартиры для ветеранов. Зеленский добавил, что готов говорить с главами городов и главами ОГА.

Например, вот есть земля, ты хочешь построить бизнес-центр или ЖК, мы сделаем все, чтобы ты строил. Но бесплатно построй квартиры для наших ребят. Проблема не только в том, что нет квартиры. Потому что потом другие проблемы-не можем попасть в садик, в школу. Поэтому нужно строить целые жилые комплексы с детскими садами и школами, — добавил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что поддерживает шаги Кабинета министров, направленные на борьбу с «теневыми» физическими лицами-предпринимателями.