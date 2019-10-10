Учасникам АТО Зеленський пообіцяв житло. Фото: galinfo

https://racurs.ua/ua/n127893-zelenskyy-poobicyav-jytlo-dlya-uchasnykiv-boyovyh-diy-na-donbasi.html

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Володимир Зеленський, президент України, підтримує збереження пільг для ветеранів Антитерористичної операції на Донбасі.

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Крім того, учасникам бойових дій побудують житло. Наразі влада проводить переговори із забудовниками, щоб побудували житло для ветеранів. Про це 10 жовтня заявив президент Володимир Зеленський заявив під час сьогоднішньої прес-конференції, яку транслювали українські ЗМІ.

Пільги я підтримую. Ми зустрічалися з ветеранами і людьми, які воювали в АТО і які з Донецька, з добробатів, і у них немає можливості платити оренду квартиру. І немає можливості взяти в кредит, тому що дуже великий відсоток. Дуже великі черги за квартирами. Деякі хочуть взяти квартиру в лізинг. Будуть пільги, ми це обговорюємо, — зазначив президент.

Глава держави заявив, що дав представникам своєї команди місяць часу, щоб ті зустрілися з усіма великими забудовниками. Ці забудовники повинні виділити і побудувати окремі квартири для ветеранів. Зеленський додав, що готовий говорити з главами міст та головами ОДА.

Наприклад, ось є земля, ти хочеш побудувати бізнес-центр або ЖК, ми зробимо все, щоб ти будував. Але безкоштовно побудуй квартири для наших хлопців. Проблема не тільки в тому, що немає квартири. Тому що потім інші проблеми-не можемо потрапити в садок, в школу. Тому потрібно будувати цілі житлові комплекси — з дитячими садками і школами, — додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що підтримує кроки Кабінету міністрів, спрямовані на боротьбу з «тіньовими» фізичними особами-підприємцями.