Зеленський підтримав Кабмін у боротьбі з "тіньовими" ФОП. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n127889-zelenskyy-pidtrymav-kabmin-u-borotbi-z-tinovymy-fop.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підтримує кроки уряду, спрямовані на боротьбу з «тіньовими» фізичними особами-підприємцями (ФОП).

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Під час сьогоднішньої прес-конференції український президент заявив журналістам, що не бачить нічого поганого в тому, що в країні працюють ФОП. При цьому глава держави підкреслив, що вони повинні «нормально платити податки і вийти з тіні».

Дуже багато ФОП працюють в одній компанії. Дуже багато людей… Тому все що уряд хотів — побороти корумповані схеми. Ось до чого цей законопроект, це рішення… І це забезпечить вихід економіки з тіні, — заявив Зеленський.

При цьому глава держави не зміг дати прямої відповіді на питання про майбутнє ФОП.

20 вересня парламент прийняв законопроект № 1053−1 «Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг“ щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг».

Нагадаємо, що в команді президента розглядають можливість списання 7,4 млрд грн боргів ФОП по Єдиному соціальному внеску, які накопичилися з 2016 року станом на 1 січня 2019 року.