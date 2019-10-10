Розмова із Зеленським: Байден вперше публічно закликав оголосити імпічмент Трампу. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/ua/n127881-rozmova-iz-zelenskym-bayden-vpershe-publichno-zaklykav-ogolosyty-impichment-trampu.html

Ракурс

Джо Байден, екс-віце-президент США, виступаючи перед своїми прихильниками у Нью-Гемпширі, заявив, що президент Дональд Трамп зрадив свій народ, вчинив порушення, покаранням за які має стати імпічмент.

Loading...

Саме Байден став першопричиною розслідування, яке розпочала Палата представників стосовно Трампа з метою визначити, чи чинив він тиск на українську владу і чи є підстави для його відставки. Байден нібито був причетний до звільнення генерального прокурора України Віктора Шокіна, який ініціював справу стосовно його сина Хантера. Він працював в українській нафтогазовій компанії Burisma. Про це повідомляє CNN.

У вересні цього року спалахнув скандал навколо телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

Трамп нібито чинив на Зеленського тиск із метою відновити антикорупційне розслідування проти сина потенційного кандидата в президенти від демократів Джо Байдена Хантера.

Також, за заявою опонентів Трампа, він, щоби домогтися бажаного, затримував виділення Україні грошової допомоги та відкладав зустріч із Зеленським у США.

Серйозну роль у цій справі зіграв адвокат Трампа Руді Джуліані, який заявляв, що справді обговорював з українською владою питання розслідування щодо Хантера Байдена і що в цій справі йому допомагав спецпредставник США в Україні Курт Волкер, який після скандалу подав у відставку.

У підсумку американські демократи 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.

Нагадаємо також, що Трамп готовий співпрацювати у справі про імпічмент, але за певних умов.