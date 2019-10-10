Разговор с Зеленским: Байден впервые публично призвал объявить импичмент Трампу. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n127881-razgovor-s-zelenskim-bayden-vpervye-publichno-prizval-obyavit-impichment-trampu.html

Ракурс

Джо Байден, экс-вице-президент США, выступая перед своими сторонниками в Нью-Гэмпшире, заявил, что президент Дональд Трамп предал свой народ, совершил нарушения, наказанием за которые должен стать импичмент.

Loading...

Именно Байден стал первопричиной расследования, которое начала Палата представителей в отношении Трампа с целью определить, оказывал ли он давление на украинские власти и есть ли основания для его отставки. Байден якобы был причастен к увольнению генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который инициировал дело в отношении его сына Хантера. Он работал в украинской нефтегазовой компании Burisma. Об этом сообщает CNN.

В сентябре этого года вспыхнул скандал вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп якобы оказывал на Зеленского давление с целью возобновить антикоррупционное расследование против сына потенциального кандидата в президенты от демократов Джо Байдена Хантера.

Также, по заявлению оппонентов Трампа, он, чтобы добиться желаемого, задерживал выделение Украины денежной помощи и откладывал встречу с Зеленским в США.

Серьезную роль в этом деле сыграл адвокат Трампа Руди Джулиани, который заявлял, что действительно обсуждал с украинскими властями вопрос расследования в отношении Хантера Байдена и что в этом деле ему помогал спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, который после скандала подал в отставку.

В итоге американские демократы 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Напомним также, что Трамп готов сотрудничать в деле об импичменте, но при определенных условиях.