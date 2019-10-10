Зеленский поддержал Кабмин в борьбе с "теневыми" ФЛП. Фото: РБК

https://racurs.ua/n127889-zelenskiy-podderjal-kabmin-v-borbe-s-tenevymi-flp.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, поддерживает шаги правительства, направленные на борьбу с «теневыми» физическими лицами-предпринимателями (ФЛП).

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Во время сегодняшней пресс-конференции украинский президент заявил журналистам, что не видит ничего плохого в том, что в стране работают ФЛП. При этом глава государства подчеркнул, что они должны «нормально платить налоги и выйти из тени».

Очень много ФЛП работают в одной компании. Очень много людей… Поэтому все что правительство хотело — побороть коррумпированные схемы. Вот к чему этот законопроект, это решение… И это обеспечит выход экономики из тени, — заявил Зеленский.

При этом глава государства не смог дать прямого ответа на вопрос о будущем ФЛП.

20 сентября парламент принял законопроект № 1053−1 «О внесении изменений в Закон Украины „О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг“ относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг».

Напомним, что в команде президента рассматривают возможность списания 7,4 млрд грн долгов ФЛП по Единому социальному взносу, которые накопились с 2016 года по состоянию на 1 января 2019 года.