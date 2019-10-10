Український скандал у США: віце-президент Пенс планує оприлюднити свої розмови із Зеленським. Фото: Politico

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Український скандал у США набирає обертів. У Конгресі зажадали від віце-президента Майкла Пенса надати стенограми його телефонних розмов з українським лідером Володимиром Зеленським. Пенс пообіцяв це зробити і сказав, що вже працює зі своїм юристом над цим питанням.

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Однак Пенс відмовився відповідати на питання, чи знав він про те, що президент Дональд Трамп тиснув на Україну з метою відновити розслідування проти сина свого потенційного конкурента на майбутніх виборах Джо Байдена Хантера. Про це пише Politiko.

Також Пенс заявив, що не говорив про Байденів із Зеленським і стенограми його розмов з українським президентом допоможуть спростувати всі звинувачення проти Трампа.

Скандал за участю України та США спалахнув після того, як анонімне джерело в американській розвідці поскаржилося на Трампа через його телефонну розмову з іншим іноземним лідером, під час якої прозвучала «тривожна обіцянка».

Після цього видання The Washington Post повідомило, що йдеться про Володимира Зеленського, на якого американський президент чинив тиск і вимагав поновити розслідування щодо компанії Burisma. Нею керував син потенційного конкурента Трампа на найближчих виборах Джо Байдена Хантер.

У зв’язку з цим 24 вересня глава Палати представників США Ненсі Пелосі ініціювала старт процедури імпічменту Трампа.

Нагадаємо також, що видання The Washington Post писало, що Трамп використовував віце-президента Пенса для тиску на Зеленського.