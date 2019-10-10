Украинский скандал в США: вице-президент Пенс намерен обнародовать свои разговоры с Зеленским. Фото: politico

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Украинский скандал в США набирает обороты. В Конгрессе потребовали от вице-президента Майкла Пенса предоставить стенограммы его телефонных разговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Пенс пообещал это сделать и сказал, что уже работает со своим юристом над этим вопросом.

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Однако Пенс отказался отвечать на вопрос, знал ли он о том, что президент Дональд Трамп оказывал давление на Украину с целью возобновить расследование против сына своего потенциального конкурента на будущих выборах Джо Байдена Хантера. Об этом пишет Politiko.

Также Пенс заявил, что не говорил о Байденах с Зеленским и стенограммы его разговоров с украинским президентом помогут опровергнуть все обвинения против Трампа.

Скандал с участием Украины и США разгорелся после того, как анонимный источник в американской разведке пожаловался на Трампа из-за его телефонного разговора с другим иностранным лидером, в ходе которого было дано «тревожное обещание».

После издание The Washington Post сообщило, что речь шла о Владимире Зеленском, на которого американский президент оказывал давление и требовал возобновить расследование в отношении компании Burisma. Ею руководил сын потенциального конкурента трампа на ближайших выборах Джо Байдена Хантер.

В связи с этим 24 сентября глава Палаты представителей США Нэнси Пелоси инициировала старт процедуры импичмента Трампа.

Напомним также, что издание The Washington Post писало, что Трамп использовал вице-президента Пенса для давления на Зеленского.