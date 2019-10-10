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Последствия инцидента, фото: Christian Zeintl

Мощный взрыв прогремел вблизи аэропорта австрийского Линца, девять человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)

10 окт 2019, 12:59
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Вблизи аэропорта австрийского города Линца прогремел мощный взрыв.

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По информации газеты Nachrichten, пострадали в общей сложности девять человек, из них трое получили тяжелые ожоговые травмы. У остальных пострадавших — легкие и средние травмы.

Отмечается, что во время пожара в здании находились 23 человека. Сейчас там уже никого нет, также нет пропавших без вести.

Взрыв, вероятно, произошел в здании компании Energie AG Umwelt Service GmbH. Отмечается, что здание получило значительные разрушения.

К борьбе с огнем привлечены 250 пожарных, которые сейчас пытаются укротить пламя. Ожидается, что борьба с пламенем займет несколько часов.

Местные чиновники отмечают, что пожарные столкнулись с нехваткой воды, решается вопрос о получении ее из расположенного рядом аэропорта.

О причинах взрыва пока не сообщается.

Последствия инцидента, фото: Christian Zeintl

Последствия инцидента, фото: Christian Zeintl

Напомним, в июне в результате взрыва в аэропорту в американском штате Нью-Мексико пострадали 12 человек.


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