Скандал Мендель и журналиста Андрушко. Фото: скриншот

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг конфликта его пресс-секретаря Юлии Мендель и журналиста «Схем» Сергея Андрушко.

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Глава государства стал на конфликт Мендель и обвинил Андрушко в нарушении этики. По словам Зеленского, этот журналист часто ведет себя нагло. Об этом президент заявил 10 октября во время пресс-марафона в Киеве.

Мне кажется, он ведет себя не совсем корректно. Так не должен вести себя мужчина по отношению к женщине, к девушке. Он здоровый парень — он нападает, он прыгает. Нужно везде иметь какую-то хоть этику, хоть немного. Я считаю, что он очень часто вел себя неэтично. Я охранникам всегда с ним кричал — ребята, отойдите. Потому что он уничтожит их просто. …Он не может бить меня микрофоном по лицу, — отметил президент.

Зеленский согласился, что Юлия Мендель, как пресс-секретарь президента не должна была так реагировать. Глава государства подчеркнул, что у нее было «эмоциональное истощение», призвал медиа понять, ибо «все мы люди».

Любого человека можно довести до этой ситуации. Она уже не смогла, как человек, по-другому реагировать на господина Андрушко, — заявил он и отметил, что «девочку, в этом случае, буду защищать».

Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель попала в скандал. Спикер главы государства оттолкнула корреспондента Сергея Андрушко, который намеревался получить ответ президента и главы его Офиса Андрея Богдана относительно темы своего расследования.