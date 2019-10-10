Украина отведет войска на Донбассе там, где может обеспечить ситуацию с безопасностью - Зеленський. Фото: ТВЦ

https://racurs.ua/n127897-ukraina-otvedet-voyska-na-donbasse-tam-gde-mojet-obespechit-situaciu-s-bezopasnostu-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, накануне провел встречу с представителями ветеранских организаций, в числе которых был «Национальный корпус». Во время общения с ветеранами АТО глава государства объяснил почему не может озвучивать абсолютно все планы по разведению войск и военных шагов Украины.

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Как сказал Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве, он не стал давать полную информацию, чтобы иметь «козыри» и преимущества на переговорах с РФ.

При этом глава государства согласился, что коммуникация с обществом по «формуле Штайнмайера» является недостаточной. Зеленский добавил, что он будет убеждать тех, кто не поддерживает шаги власти в вопросе отношений с РФ и решения конфликта на востоке Украины.

Внедрение формулы не произошло. Она начнет действовать только тогда, когда вступит в силу закон «Об особом статусе», а он не станет действующим даже после того, как его примет ВР, а только тогда, когда его подпишет президент, — сказал он.

При этом Зеленский добавил, что Украина отведет войска на Донбассе там, где может обеспечить ситуацию с безопасностью.

Также президент рассказал об альтернативах «формулы Штайнмайера».

Если в нормандском формате я почувствую, что диалога не будет, дела не будет — я откровенно об этом скажу… Если речь идет о том, что мы не сможем контролировать ни выборы, ни нашу границу — я вернусь к вам и мы при этой власти не будем никогда идти по этому варианту и будем искать другие, — завершил он.

Напомним, что накануне колонна добровольцев и ветеранов, которых остановили на блокпосту в городе Кременная Луганской области, отправилась в город Золотое, которое может попасть в так называемую «серую зону» в результате запланированного в этом регионе разведения войск.