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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

«Якщо вони почнуть їсти одне одного, я через рік їх розпущу»: Зеленський прокоментував можливість розколу в «Слузі народу»

10 жов 2019, 14:30
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Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього прес-марафону в Kyiv Food Market. прокоментував можливість розколу в правлячій парламентські партії «Слуга народу».

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Я не хочу ламати цю партію, — зазначив Зеленський.

За його словами, у партії знають його позицію.

Якщо вони почнуть їсти одне одного, я через рік їх розпущу, — наголосив президент.

Також Зеленський відповів на питання щодо члена фракції «Слуга народу» Олександра Дубинського, котрий нещодавно назвав свою партію «Слугою МВФ», критикуючи керівництво парламенту за відмову розглядати проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування діяльності колишнього керівництва Нацбанку.

Дубинський заявляв, що це рішення буде ухвалене після консультацій із МВФ.

Позиція пана Дубинського (критика МВФ — ред.) — це його особиста позиція, це точно не проблема партії «Слуга народу», — заявив Зеленський.

Він також нагадав, що МВФ — це компетенція уряду, а не Верховної Ради, і саме на уряді лежить відповідальність за продовження співпраці з цією міжнародною організацією.

Нагадаємо, Зеленський також розповів сьогодні, чому підписав заяву про відставку колишнього очільника РНБО Олександра Данилюка.

Джерело: Ракурс


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