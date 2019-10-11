Протесты в Эквадоре: в Кито митингуют против президента Ленина Морено, фото — "BBC-Украина"

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Тысячи демонстрантов в Эквадоре вышли на улицы и атакуют полицию. Столкновения, которые происходят на улицах Кито, начались с недовольства индейцами мерами жесткой экономии и повышением цен на топливо.

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В настоящее время к индейцам присоединились студенты, которые также требуют отставки Ленина Морено. В ход пошли коктейли Молотова, камни и слезоточивый газ, есть информация о как минимум двух погибших, сообщает «BBC-Украина».

Президент перенес работу правительства в город Гуаякиль на берегу Тихого океана, поскольку демонстранты попытались штурмовать парламент страны в Кито. В Эквадоре пока действует чрезвычайное положение. Ленин Морено обвиняет в подстрекательстве к протестам соседнюю Венесуэлу и бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа.

Ленин Вольтер Морено Гарсес — эквадорский юрист и политик. Его отец идеализировал русскую революцию и потому дал такое имя своему сыну.

В 2007 году был избран вице-президентом Эквадора вместе с президентом Рафаэлем Корреа. В 2017 году его выдвинули кандидатом в президенты от правящего Альянса гордой и независимой родины, которую возглавлял Корреа.

Ленин Морено — единственный президент в мире, который передвигается на инвалидной коляске. Он является автором нескольких книг по смехотерапии и теории юмора, а также основатель фонда для поддержки юмора как стиля жизни.

Морено пришел к власти как кандидат левых сил, он был союзником Уго Чавеса в регионе. Но впоследствии Ленин стал союзником США, рассорился с предшественником и Чавесом, а в этом году выдал Джулиана Ассанжа, который несколько лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

Ленин Морено передвигается на инвалидной коляске, поскольку после нападения на него с целью ограбления в 1998 году его ноги парализованы. За помощь людям с ограниченными возможностями его выдвигали кандидатом на получение Нобелевской премии мира в 2012 году.

С 19 декабря 2013 года Ленин Морено является специальным посланником Генерального секретаря ООН по вопросам инвалидности и доступности.