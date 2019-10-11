На иранском танкере прогремел взрыв. Фото: podrobnosti.ua

https://racurs.ua/n127939-v-krasnom-more-na-iranskom-tankere-progremeli-vzryvy-v-tegerane-zayavili-o-raketnoy-atake.html

Ракурс

Взрывы на нефтяном танкере, который принадлежит Ирану, произошли в Красном море.

Loading...

Событие произошло примерно в 96 км от порта Джидда (Саудовская Аравия). Взрывы прогремели с разницей в 10 минут. После этого на танкере возник пожар. Повреждены два основных резервуара танкера, начался разлив нефти в море. Об этом сообщает издание Press TV.

Танкер принадлежит государственной корпорации Ирана National Iranian Oil Company. Эксперты отмечают, что взрывы могли произойти в результате террористической атаки. Заявили, что танкер могли атаковать ракетами.

Как известно, иранское правительство заявляло, что будет использовать любую возможность для экспорта своей нефти, несмотря на американские санкции.

Напомним, 13 июня в заливе Омана во время нападения на два крупных нефтяных танкера прогремели два взрыва. Арабские СМИ написали, что корабли атаковали торпедами. После этого государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что нападение на танкеры осуществил Иран. В то же время в Тегеране заверили, что не причастны к взрывам в заливе Омана.

Напряжение в регионе возросло до того, что Соединенные Штаты Америки едва не нанесли удар по Ирану. В Вашингтоне в последний момент предумали начинать военные действия. В Белом доме ожидали, что нападение совершат до вечера 20 июня, но Дональд Трамп отменил атаку.