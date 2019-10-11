На іранському танкері прогримів вибух. Фото: podrobnosti.ua

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Ракурс

Вибухи на нафтовому танкері, який належить Ірану, сталися у Червоному морі.

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Подія сталася приблизно в 96 км від порту Джидда (Саудівська Аравія). Вибухи пролунали з різницею в 10 хвилин. Після цього на танкері виникла пожежа. Пошкоджено два основних резервуара танкера, почався розлив нафти в море. Про це повідомляє видання Press TV.

Танкер належить державній корпорації Ірану National Iranian Oil Company. Експерти зазначають, що вибухи могли статися внаслідок терористичної атаки. Заявили, що танкер могли атакувати ракетами.

Як відомо, іранський уряд заявляв, що використовуватиме будь-яку можливість для експорту своєї нафти, незважаючи на американські санкції.

Нагадаємо, 13 червня в затоці Омана під час нападу на два великих нафтові танкери прогриміли два вибухи. Арабські ЗМІ написали, що кораблі атакували торпедами. Після цього державний секретар США Майк Помпео заявив, що напад на танкери здійснив Іран. Водночас у Тегерані запевнили, що не причетні до вибухів в затоці Омана.

Напруга в регіоні зросла до того, що Сполучені Штати Америки заледве не завдали удару по Ірану. У Вашингтоні в останній момент передумали починати військові дії. У Білому домі очікували, що напад здійснять до вечора 20 червня, але Дональд Трамп скасував атаку.